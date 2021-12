Tensioni al Plauto, il racconto di un genitore: "Telefoni sequestrati e nessuna comunicazione dalla scuola"

Si alza il livello della tensione intorno alla mobilitazione studentesca a Roma, giunta ormai al secondo mese con quasi quaranta licei occupati. Ieri, lunedì 13 dicembre, al liceo Plauto di Spinaceto l'intervento delle forze dell'ordine nel cortile dell'istituto ha scatenato un'aspra polemica.

I video che hanno fatto il giro delle chat

In tanti, infatti, hanno visto i video girati nelle chat WhatsApp: tre agenti in abiti civili strattonano due giovani (un ragazzo e una ragazza, attivisti del collettivo Osa), che inizialmente oppongono resistenza. Lei cerca di uscire dal cancello ma viene respinta all'interno del perimetro della scuola, lui si aggrappa all'inferriata e un agente prima gli tira le braccia e poi lo afferra al collo con la mano sinistra nel tentativo di portarlo via di peso. In un altro video i due vengono alla fine presi e condotti verso le volanti della Polizia parcheggiate di fronte all'ingresso principale del liceo, dentro il cortile.

Il papà di uno dei fermati: "Modalità brutte e scuola in silenzio"

Alla fine risulterebbero essere stati dieci gli adolescenti identificati dalla polizia: secondo quanto è possibile sapere, prima sono stati condotti nell'aula magna del liceo per il controllo dei documenti e poi condotti al commissariato di Spinaceto. "Le modalità sono state molto brutte - racconta a Roma Today il padre di uno dei fermati, alunno del terzo anno - perché gli sono stati sequestrati i cellulari, non hanno potuto comunicare con noi genitori per diverse ore". Anche la scuola, secondo quanto viene riferito, non ha fatto da tramite: "Nessuno dalla scuola mi ha chiamato - prosegue il genitore - e addirittura quando ho chiamato io chiedendo notizie, perché il telefono di mio figlio non dava segnali da prima delle 9, non mi è stato detto nulla di quanto successo. Intorno alle 11 mia moglie viene chiamata dal commissariato che ci avvisa che potevamo andare a riprendere nostro figlio". Roma Today ha cercato di mettersi in contatto con gli uffici del liceo Plauto, ma al momento in cui si scrive non risponde nessuno.

Una volta lì, dopo un po' di anticamera, il papà in ansia e molto arrabbiato ha potuto vedere il ragazzo: "E' uscito il dirigente - conclude - che è stato gentile e comprensivo. Mio figlio ha detto di stare bene e di non aver subìto alcun maltrattamento". L'avvocato Arturo Salerni, che si è occupato dell'episodio specifico, affida poche ma significative parole ai nostri microfoni: "Mi sembrano esagerati sia l’intervento sia le modalità con cui si è proceduto ieri al liceo Plauto”.

Sinistra Civica Ecologista: "Questa è repressione"

Sono sicuramente d'accordo gli esponenti di Sinistra Civica Ecologista Michela Cicculli e Alessandro Luparelli dell'assemblea capitolina e Danilo Borrelli capogruppo in Municipio IX: "Massima solidarietà ai ragazzi del liceo Plauto fermati - si legge nella loro nota - . Non ci sono parole per descrivere i fatti: alla legittima mobilitazione degli studenti e delle studentesse si risponde con la repressione, permettendo l'ingresso della polizia in una scuola, fermando ragazzi anche minorenni, portati in commissariato. Un luogo che per definizione dovrebbe essere la casa della democrazia e del dialogo trasformato nella scena di un reato". Anche Andrea Catarci ha voluto dire la sua, affidandosi ad un post Facebook: "Le istituzioni scolastiche ascoltino la voce e il disagio di studentesse e studenti senza rifugiarsi in scorciatoie repressive come è accaduto al liceo Plauto - scrive l'assessore capitolino al Decentramento - . Abbiamo bisogno di loro e di tutta la comunità educante per migliorare i nostri quartieri e la qualità della nostra democrazia e non possiamo permettere che peggiorino gli uni e l'altra".

L'assessora Laurelli: "Comportamento inaccettabile della polizia"

Molto dura l'assessora alle Politiche Sociali dell'Eur, Luisa Laurelli: "E' del tutto inaccettabile il comportamento dei poliziotti intervenuti questa mattina (ieri, ndr) al liceo Plauto di Spinaceto, dove gli studenti erano riuniti in assemblea - le sue parole sui social - . Assolutamente spropositato il comportamento del dirigente scolastico che sembra aver chiamato la polizia, contro gli studenti che avrebbero dovuto decidere se occupare o no la scuola. Le riunioni dell'assemblea sono momenti di partecipazione democratica e francamente non riusciamo a capire quali gravi motivi abbiano indotto la scuola a richiedere addirittura l'intervento delle forze dell'ordine, come se dall'interno non fosse possibile 'governare' la situazione. Il video che abbiamo visto attesta i comportamenti violenti di poliziotti che hanno poi trattenuto in caserma ben dieci studenti. Il liceo Plauto è da sempre una scuola che garantisce, assieme alla serietà dell'insegnamento, l'esercizio pieno della democrazia e quanto è successo richiede d'urgenza la verifica delle responsabilità dentro la scuola e nel commissariato di polizia".