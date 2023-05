Tendopoli a San Lorenzo: rimossi i giacigli di fortuna

Cinque tendopoli nello stesso quartiere. Cinque strade trasformate nel corso del tempo in accampamenti abusivi. Siamo nella zona di San Lorenzo, a due passi dalla stazione Termini, dove proseguono gli interventi della polizia di Stato, in collaborazione con i competenti uffici dell’amministrazione Capitolina, per la messa in sicurezza e il ripristino del decoro urbano in varie zone della città.

Lunedì mattina, gli agenti del commissariato San Lorenzo, con l’ausilio personale specializzato dell’Ama (sezione decoro urbano) e del personale della sala operativa sociale del dipartimento comunale delle politiche sociali, hanno provveduto alla rimozione dei giacigli di fortuna realizzati in diversi luoghi del quartiere e in particolare in via dei Marsi e nelle aree a ridosso delle Mura Aureliane - quest'ultima tendopoli già smantellata lo scorso mese di febbraio e nel corso degli anni - tra cui via di Porta Tiburtina, piazza dei Siculi, via dei Tizii e via dei Frentani.

Per quanto riguarda le 4 persone trovate negli insediamenti, il personale dei servizi sociali ha offerto loro la possibilità di essere ospitati in una struttura idonea.