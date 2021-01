Maltempo a Roma: Collatina chiusa causa allagamento, interdetta la Prenestina per rami pericolanti

Due tratti di strada chiusi, uno causa allagamento e l'altro per presenza di rami pericolanti. Succede nel quadrante sud est della Capitale. Sono stati decine gli interventi effettuati già dalla notte dalla Polizia Locale di Roma Capitale in quasi tutti i quadranti della città per far fronte ai disagi causati dall'ondata di maltempo e dalle abbondanti piogge cadute che hanno provocato alcuni disagi in tutta la città. Le maggiori criticità nella zona de La Rustica ed al Prenestino.

Collatina chiusa causa allagamento

In particolare dalle 3:30 di stanotte gli agenti della Polizia Locale hanno provveduto a chiudere un tratto di via Collatina per la messa in sicurezza dell'area. A parlare sono le immagini, con la strada allagata all'altezza di via Capranesi, nella zona de La Rustica. Altri allagamenti importanti si sono verificati in zona Tiburtina, Prenestina, Tiberina, Cassia e sulla via Appia.

Via Prenestina chiusa per rami pericolanti

Oltre che per gli allagamenti, a causa del forte vento, molti interventi si sono concentrati nella verifica delle segnalazioni per rami caduti. In tale contesto gli agenti del V Gruppo Prenestino hanno provveduto a chiudere temporaneamente un tratto della via Prenestina, altezza largo Preneste, per la presenza di rami pericolanti. Sulla Cassia, altezza Formellese, è caduto un albero, ma non ha determinato disagi alla circolazione.

Maltempo a Roma

Maltempo della notte che dopo una breve interruzione mattutina, potrebbe riprendere dal pomeriggio come previsto dal Bollettino del Dipartimento della Protezione che prevede persistere sul Lazio di venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri e lungo i crinali appenninici per le prossime 12-18 ore.