Maltempo a Roma, notte di pioggia e vento: danni, allagamenti e rami caduti, tutte le notizie

L'ondata di maltempo non dà tregua. Come previsto dall'allerta meteo lanciata ieri dalla Protezione civile, di livello "arancione", pioggia e vento forte non si placano in città da oltre 12 ore. La Capitale, nel giorno dell'Immacolata, si è svegliata sotto l'acqua, e già si registrano i primi danni.

Sul litorale, durante la notte, il vento forte ha distrutto le cabine dello stabilimento balneare La Vecchia Pineta di Ostia. Parte delle strutture sono finite in strada. Sul posto gli agenti della Polizia locale, che hanno subito chiuso il lungomare, e i volontari del gruppo Protezione Civile The Angels. Sempre a Ostia, in via Piola Casella, un albero caduto ha danneggiato cinque macchine parcheggiate sulla strada.

Diversi i disagi in città anche nelle prime ore del mattino. In via Appia Nuova, all'altezza di via Raffaele de Cesare, la strada è stata chiusa per la presenze di alberi sulla carreggiata. E ancora si registrano rallentamenti del traffico causa allagamenti in viale Palmiro Togliatti e in viale di Tor di Quinto.

Una pioggia incessante che va avanti da giorni quella che ha colpito la Capitale. A parte una piccola pausa nel pomeriggio di ieri, temporali e vento forte proseguono senza sosta dallo scorso weekend, quando gli interventi della Polizia locale di Roma Capitale e dei Vigili del fuoco sono stati circa 250 in città. Anche qui strade allagate e chiuse, e anche voragini - vedi in via Latina, zona Alberone - che si sono aperte sotto il peso dei forti rovesci.

