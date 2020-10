Maltempo a Roma, allagamenti e rami spezzati: chiusa stazione della metro

Pioggia e vento a Roma. Così come preannunciato dalla Protezione Civile il maltempo si è abbattuto sulla Capitale dalla prime ore di oggi, mercoledì 7 ottobre, colpendo dalle prime ore del pomeriggio soprattutto il quadrante nord est, ma anche in zona della città dove si sono registrati dei rovesci temporaleschi. Da qui allagamenti e rami spezzati. Chiusa anche una fermata della metropolitana.

Rami in strada ed allagamenti al Montesacro

In particolare su via di Sant'Alessandro, altezza via Nomentana, un grosso ramo si è spezzato colpendo un'auto in sosta e cadendo su parte della carreggiata. Sempre nel quadrante nord est si sono verificati allagamenti in via della Ceccchina (a Talenti) ed in via delle Isole Curzolane, altezza via Giovanni Conti, zona Tufello-Val Melaina con successivo intervento dei volontari della protezione civile CAER. Acqua alta senza particolari criticità anche in viale Jonio.

Chiusa stazione Cipro causa maltempo

Come informa Atac a causa dei "danni da maltempo" è stato necessario chiudere l'accesso alla stazione Cipro della linea A della metro.

Allagamento a San Paolo

Strada allagata anche in zona San Paolo, in particolare fra via Tito e viale Giustiniano Imperatore, un problema endemico che si manifesta ogni qual volta Giove Pluvio fa capolino sui cieli dell'Urbe.

Chiuso drive in al Santa Maria della Pietà

Maltempo e pioggia che hanno determinato la chiusura temporanea del drive in di Monte Mario. A renderlo noto la Asl Roma 1 che avvisa che "a causa del maltempo, il tampone drive in del parco Santa Maria della Pietà resterà temporaneamente chiuso. Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di domani. Ci scusiamo del disagio ma la misura si è resa necessaria per garantire la sicurezza degli utenti e degli operatori".

Salta tombino in via Attaliana

Allagamenti anche in zona Torrevecchia, con un tombino saltato a causa del maltempo in via Attaliana, nell'area del Quartaccio.

