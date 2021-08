Temporale Roma, 15 minuti di pioggia e le strade del III municipio si allagano

Un quarto d'ora di pioggia, neanche così intensa, e Roma finisce di nuovo alle prese con gli allagamenti. E' successo questa mattina, 28 agosto, a causa di un breve temporale che ha interessato in particolare la zona nord est della Capitale.

Le scene colpiscono non tanto per i disagi (il sabato e l'ultimo scampolo di agosto hanno aiutato a limitarli), quanto per le immagini a cui purtroppo i romani sono abituati. Cittadini, commercianti e volontari della protezione civile impegnati per liberare tombini e caditoie ostruiti dalle foglie. Il mancato deflusso dell'acqua trasforma in laghi e fiumi le strade.

E' accaduto in particolare nel III municipio. A testimoniarlo sono le foto rilanciate da Reporter Montesacro. Gli allagamenti hanno interessato via Monte Cervialto dal civico 197 all'incrocio con via Filippo Antonio Gualterio. "Durante il rovescio", racconta Reporter Montesacro, "alcune persone sono rimaste bloccate all'interno del supermercato per via di un grosso allagamento". Problemi anche in via delle Isole Curzolane dove anche alcuni lettori (vedi foto) ci segnalano problemi dovuti ai pesanti allagamenti.