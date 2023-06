A Roma pioggia senza fine. Ancora nubifragi: allagamenti e disagi in città

Sottopassi allagati, strade come fiumi, alberi e rami caduti in carreggiata. Ancora disagi a Roma e nel Lazio a causa del maltempo che sta imperversando da giorni sui cieli della Capitale e dei comuni della sua provincia. Un clima tropicale, con improvvise bombe d'acqua, raffiche di vento, una forte attività elettrica e grandinate sparse. Come accaduto lunedì e martedì a farne le spese automobilisti, scooteristi e cittadini, alle prese con corsi d'acqua da guadare e scarpe e abiti bagnati.

Duecento interventi a Roma e provincia

Eloquenti i numeri degli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Roma e provincia. Duecento quelli effettuati tra il tardo pomeriggio del 13 giugno fino alle prime ore di questa mattina. A cui poi si sono aggiunte decine di chiamate a partire dalle prime ore di mercoledì 14. Le squadre dei soccorritori hanno lavorato incessantemente affinché si ristabilisse la situazione - in seguito alle richieste pervenute alla sala operativa - dovute dal violento nubifragio che si è abbattuto su molte zone della città.

Le abbondanti piogge hanno recato disagi quali allagamenti di strade, di strutture abitative, diverse le segnalazioni per alberi e rami pericolanti, che hanno riguardato per lo più il quadrante nord e quello sudest della città. Disagi non solo nell’Urbe ma anche in provincia nelle zone a ridosso della via Tiburtina, Prenestina e tutta l'area dei Castelli Romani.

8000 fulmini

Importante come detto l'attività elettrica, ovvero fulmini e saette. I dati di Lightningmaps.org riportano quasi 8000 fulminazioni sul Lazio nelle 24 ore appena trascorse, un valore davvero notevole considerando il periodo e la successione dei fenomeni". Impressionante un video girato da un cliente dell'Hilton Cavalieri alla Balduina, pubblicato su Meteo Lazio, nel quale si vede un fulmie colpire in pieno un albero.

Allagamenti su strade e sottopassi

Strade e sottopassi allagati si sono regustrati in tutti i quadranti della città. Ad Acilia per esempio, dove da questa mattina la polizia locale di Roma Capitale ha chiuso al traffico il sottopasso della via del Mare in direzione via di Castel Fusano. Straripamenti veri e propri vengono segnalati da LuceVerde anche sull'A24, nel tratto compreso tra lo svincolo Portonaccio - Galla Placidia (Km 6,1) e lo svincolo della tangenziale Est (Km 7,2). Problemi per forti piogge anche sulle altre autostrade che arrivano a Roma. La diramazione Roma Nord, tra l'allacciamento dell'A1 Milano-Napoli e lo svincolo con il Grande raccordo anulare e sull'autostrada del Sole tra allacciamento diramazione Roma Nord (Km 531) e lo svincolo per Ceprano (Km 642). Allagamenti anche a Labaro, Centocelle, Tor Vergata, Alberone, Tor Vergata, Colle Salario, Tor Sapienza, Nomentano, Quartiere Trieste, Quartiere Africano e tutta l'area di Roma nord e del quadrante sud est.

Tromba d'aria a Riano

Roma ma anche la sua provincia, come Riano, dove c'è stata una piccola tromba d'aria. Problemi anche a Cave, Valmontone - con un sottopasso allagato - , Sant'Oreste, Labico tutta l'area dei Monti Prenestini e delle province nord ed est della Capitale, Monterotondo, Guidonia, Fonte Nuova, Tivoli, Mentana e i comuni della Valle dell'Aniene.

Le previsioni meteo

Maltempo che anche giovedì sarà presente sui cieli della Capitale e del Lazio. Come prevedono gli esperti di 3Bmeteo a Roma domani cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3459m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da ovest-nordovest.