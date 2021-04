Durante l'ultimo saluto a Daniel Guerini, il 19enne morto in un incidente stradale su via Palmiro Togliatti, è stata letto un telegramma inviato da Papa Franceco. Ecco il testo: "Appresa la notizia della prematura scomparsa, sua santità Papa Francesco desidera esprimere ai genitori Michela e Danilo, al fratello Alessio, e a tutti i familiari, alla società sportiva Lazio, ai dirigenti e agli amici le più sentite condoglianze, assicurando che la vita dei defunti è semplicemente trasformata e che è preparata all’eternità. Che ottenga il conforto, e che ottenga la confortatrice benedizione apostolica, estendendola a tutti i presenti oggi per lui"