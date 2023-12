Telefonata anonima salva una donna dalle violenze del marito

Salvata da una telefonata anonima che le ha poi dato il coraggio di denunciare il marito violento. Siamo a Carpineto Romano, piccolo comune della provincia sud di Roma, dove i carabinieri hanno dato esecuzione ad una ordinanza che dispone la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa ad una distanza non inferiore a 500 metri, emessa dal tribunale di Velletri su richiesta della locale procura, a carico di un uomo, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia.

Il primo fatto risale ai primi di dicembre, a seguito di una telefonata anonima giunta al 112 in cui un soggetto riferiva all’operatore della centrale operativa della compagnia di Colleferro di episodi di violenza domestica commessi dall’uomo a carico della coniuge.

Le indagini effettuate con discrezione dai carabinieri, mediante consultazione dei servizi sociali, hanno permesso di acquisire gli elementi necessari per l’attivazione del cosiddetto. Codice Rosso e di consentire alla donna, di trovare il coraggio di denunciare tutti gli episodi di violenza subiti nell’ambiente domestico da diversi mesi.

In particolare, si tratta di continue vessazioni e umiliazioni, alla presenza dei figli, talvolta sfociati in aggressioni fisiche mai denunciate e refertate per il timore di non suscitare l’ira del marito.

Considerata la gravità e la concordanza degli elementi di prova raccolti dai militari nel corso delle indagini, è scattato nei confronti dell’uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa, rispettando la distanza di 500 metri, oltre al divieto di comunicazione attraverso qualsiasi mezzo con la vittima.