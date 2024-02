Pula, il "Tedesco" e Baruzzo: la base in un bar, i muratori per sfondare e la loro esperienza per le rapine

Pula, De Witt 'il Tedesco' e Baruzzo. Tre nomi pesanti, dal curriculum criminale importante. Rapinatori professionisti, storici cassettari, mai domi e per nulla rassegnati alla pensione. Strade spesso separate a partire dal 1971, talvolta unite per mettere a segno dei colpi, a volte riusciti, a volte falliti, con relativi arresti. I loro destini si sono incrociati all'interno di una banda, quella finita in manette nel 2023 per tre rapine: una tentata alle poste di Setteville di Guidonia, una messa a segno - con un bottino di circa 200mila euro - a Colli Albani, e l'ultima quasi messa a segno lo scorso novembre al Don Bosco, quando i tre vennero arrestati in flagranza reato dalla polizia.

Assieme a loro altri tre criminali in età pensionabile: un "chiavaro" di 68 anni (specializzato alla realizzazione di chiavi adulterine per poter accedere agli uffici postali e nei locali attigui) e due muratori (tutti e tre con precedenti) di 54 e 51 anni deputati ad aprire i buchi dai quali poi la banda penetrava alle Poste per mettere a segno le rapine.

Italo De Witt (71 anni) detto il "Tedesco", Raniero Pula (77) e Sandro Baruzzo (68) meritano un racconto a parte e articolato.

Base operativa della banda un bar sulla Togliatti, dove i tre criminali si riunivano per pianificare le rapine. Criminali di vecchia scuola che, come si legge nelle carte "non comunicano telefonicamente, se non in rare eccezioni, in quanto, grazie all'esperienza criminale acquisita negli anni non vogliono correre il rischio di farsi scoprire".

Italo De Witt detto il Tedesco

Promotore ed esecutore materiale della banda una vecchia conoscenza della criminalità romana, Italo De Witt, detto il "Tedesco". Residente nella zona de La Rustica fu autore - 43 anni fa - dell’assalto all’agenzia del Credito italiano a piazza di Spagna, dove prese in ostaggio 15 persone assieme alla sua batteria, di cui faceva parte anche Manlio Vitale, detto "er Gnappa", storico esponente della Banda della Magliana e noto rapinatore e cassettaro. De Witt che sempre in quegli anni fu indagato - ma non giudicato - assieme ad altre cinque persone per un assalto a un furgone blindato a Torrice (in provincia di Frosinone) che - il 13 dicembre 1989 - fruttò alla banda un bottino di tre miliardi e 265 milioni.

Rapinatore dal 1971

Settantuno anni, a parlare per Italo De Witt è il suo casellario giudiziario macchiato dai primi anni '70. Primo arresto nel 1971 per un furto ad Arezzo. Poi le rapine: nel 1977 a Pistoia, nel novembre del 1989 a Frosinone dove venne condannato per sequestro di persona a scopo di rapina, furto e porto abusivo di armi. Due anni prima (1987) una denuncia a piede libero per furto. E ancora: gennaio 1990 rapina a Frosinone. Settembre 1994 evasione dagli arresti domiciliari. Dicembre 1997 arresto per associazione a delinquere e ricettazione. Con il nuovo secolo altri colpi: nel 2000 venne infatti condannato a 15 anni di reclusione (per un cumulo di pene) dopo una tentata rapina a Milano. Quattro anni dopo un nuovo colpo, alla banca dei Monti Paschi di Siena a Pisa. Toscana dove il "Tedesco" venne accusato di un'altra rapina con sequestro di persona nel 2010 a Firenze. Poi ancora Roma: il 23 gennaio 2014 una rapina alle poste di Torpignattara, e nel 2023 tre nuovi colpi con la nuova batteria: una tentata alle poste di Guidonia, una a maggio negli uffici di Colli Albani (dove scapparono con 198mila euro) e l'ultimo colpo della sua decennale carriera, costatogli l'arresto (assieme a Pula e Baruzzo) nel novembre scorso dopo essere stato fermato in flagranza di reato negli uffici delle Poste di via Calpurnio Fiamma.

Il capo della banda del Tedesco

Altrettanto importante la carriera criminale del capo e promotore della banda del "Tedesco", il 77enne Raniero Pula. Ideatore della batteria, riconosciuto quale capo, Pula si avvaleva dell'esperienza criminale di De Witt. Dalle carte si evince come Pula "rispetta De Witt per la sua esperienza criminale e valuta attentamente ogni suggerimento che lo vede sempre in prima linea armato e determinato. Quale esecutore materiale". Deputato al ruolo di "palo", il 77enne di Case Rosse si preoccupava di svolgere i sopralluoghi agli uffici postali messi nel mirino. Ma anche a fare l'autista, procurarsi e guidare scooter e auto (rubati) per scappare con i due esecutori materiali delle rapine: De Witt e Baruzzo.

La prima condanna nel 1990

Non più di primo pelo, Raniero Pula vanta come Il "Tedesco" una carriera criminale di tutto rispetto. Scarcerato una prima volta nel 1990 dopo una condanna per estorsione, è stato giudicato nel 1997 per una rapina a Roma, nel 2010 per essere stato fermato con attrezzi da scasso in un'auto rubata in provincia di Arezzo. Arrestato per un cumulo di pene il 15 gennaio del 2023 (per più rapine consumate a Roma fra il 2009 e il 2012) venne fermato anche nel 2015 in seguito al furto al centro commerciale Auchan di Casal Bertone, e nel febbraio 2020 per una rapina aggravata sempre a Roma. Curriculum a cui si devono aggiungere le tre rapine dello scorso anno a Colli Albani, Guidonia e Don Bosco. Una caratura criminale di spessore quella di Pula, tanto che gli inquirenti hanno accertato di quando una volta - in un bar di Torpignattara - uno storico rapinatore si rivolse a lui per partecipare ad alcuni colpi, in quanto "riconosciuto dalla malavita romana come un datore di lavoro a cui rivolgersi".

Esecutore materiale delle rapine

Un trio criminale di cui faceva parte anche il più giovane dei tre. Il 68enne Sandro Baruzzo 68. Ritenuto braccio armato assieme a De Witt delle rapine, la sua fedina penale si sporcò la prima volta nel 1976, quando venne trovato in possesso di grimaldelli e attrezzi da scasso. Nel 1978 un arresto per associazione a delinquere, il 23 dicembre 1985 la rapina al credito italiano di piazza di Spagna. E ancora: 1990 arrestato a Roma per estorsione e sequestro di persona. Nel 2004 una condanna a Città Ducale (in provincia di Rieti) per droga. Nel 2010 e nel 2013 due nuovi arresti per estorsione e un cumulo di pene. Lo scorso anno le rapine con De Witt e Pula.

Il chiavaro

Promotore e rapinatori che si sono avvalsi per i loro colpi di alcuni esperti del settore. In primis un chiavaro, A.T. 68enne di Settecamini. Anche per lui una importante carriera criminale cominciata con una condanna per furto a Latina nel 1989. Poi rapine, furti e assalti in appartamenti e gioiellerie a Roma, Pescara e Reggio Calabria. All'interno della batteria di Pula era deputato a replicare le chiavi per entrare negli uffici postali e nei negozi (abbandonati) adiacenti da dove poi la banda del buco faceva irruzione alle Poste.

I muratori della batteria

A chiudere la batteria altri due criminali di tutto rispetto: entrambi reclutati al Quarticciolo L.D.L. 54 anni e T.C. (51 anni). I due "manovali" erano deputati ai lavori di muratura. I buchi per far accedere la banda alle Poste. Ma anche un lavoro preventivo: l'apposizione delle "biffe", ovvero la collocazione sulle mura scavate di una piastra che si applica per controllare che nessuno vi potesse accedere prima del colpo programmato. Anche per loro una carriera criminale di spessore: il 54enne L.D.L. è noto alle forze dell'ordine dal settembre 1999 (per un furto a Prati), poi altre condanne (cinque in totale) per furti e rapine a Roma e Sabaudia. Infine il più giovane della batteria, il 51enne T.C., anche lui manovale per la banda e con un cv di malavita importante: porto abusivo di armi nel 1994, ma anche furti, rapine, ricettazione e detenzione di droga (per cui venne condannato a Palestrina nel 2013).

Sei arresti

Ritenuti responsabili delle tre rapine avvenute a Roma e Guidonia lo scorso anno, come sottolinea il gip del tribunale di Roma Roberto Ramazzi: "I tre sodali Pula, Baruzzo e De Witt, presentano numerosi e gravi precedenti penali specifici e con riferimento alle rapine in oggetto sono stati già condannati per la rapina del 6 novembre 2023". Visti i loro precedenti "unica misura idonea" (,,,) "è la custodia cautelare in carcere".