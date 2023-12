La tecnica del giaccone per borseggiare passeggeri alla fermata del tram

Con la tecnica del giaccone hanno borseggiato un passeggero alla fermata del tram. Una coppia di ladri che è però stata arrestata dalla polizia. Siamo in piazza dei Cinquecento, a due passi da Termini. Nei pressi della fermata del mezzo pubblico, gli investigatori del commissariato Esquilino hanno sorpreso un uomo ed una donna, entrambi cittadini romeni, mentre rubavano il telefono cellulare ad un ragazzo: il 40enne ha poggiato la giacca accanto alla borsa della vittima predestinata, mentre la 33enne, fingendo di prendere l’indumento, ha infilato la mano nella borsa del giovane sfilandone il cellulare.

Vista la scena i poliziotti sono immediatamente intervenuti arrestando i 2 per furto aggravato in concorso.

Sempre a Termini, i poliziotti di Porta Maggiore sono intervenuti presso la fermata metro A, in piazza dei Cinquecento, in quanto personale della vigilanza Atac aveva fermato l’autore di un furto, identificato poi per un romeno di 37 anni: l’uomo, poco prima, aveva rubato i portafogli dalle borse di 2 turiste spagnole che, accortesi subito di quanto accaduto, avevano chiesto aiuto riuscendo a farlo bloccare.