La tecnica del fermaglio, così i ladri sondano se possono rubare in un appartamento

Usavano un fermaglio di plastica inserito sulla fessura della porta. Un modo per sondare se quell'appartamento era vuoto, con i proprietari in vacanza, oppure quotidianamente vissuto. La tecnica era chiara, se la porta veniva aperta quel pezzetto di plastica trasparente cadeva. Se dopo giorno restava lì, allora c'era una sorta di via libera: la casa si poteva saccheggiare.

A dare l'allarme, su Facebook, sono stati proprio i residenti della zona di piazza Bologna che avevano notato l'escamotage, pubblicando sui gruppi di quartiere le foto che raccontavano la tecnica del fermaglio. A quel punto, sono scattate le denunce ai carabinieri con i militari della compagnia Parioli che hanno attivato dei servizi ad hoc, per tentare di intercettare chi utilizzava quei segnali.

Nel corso di una delle attività di controllo, grazie all'input fornito da un condomino della zona di via Livorno che aveva notato un personaggio sospetto aggirarsi tra i piani dello stabile, i carabinieri lo hanno fermato e identificato. Dalle successive verifiche l'uomo è gravemente indiziato di avere tentato di penetrare in uno degli appartamenti del condominio da dove era giunta la segnalazione e dove è stato rinvenuto proprio uno dei frammenti di plastica, posizionato in precedenza.

L'indagato è stato trovato anche in possesso di altri fermagli, nascosti in uno zaino, motivo per cui nei suoi confronti è scattata l'accusa di tentato furto. L'arresto dell’uomo è stato convalidato. Gli accertamenti dei Carabinieri proseguiranno per verificare se l’uomo agisse da solo o in concorso con altri.