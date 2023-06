Una corsa in taxi per andare a comprare le dosi di cocaina a San Basilio, nei guai 19enne

In taxi a San Basilio per prendere le dosi di cocaina. Quattordici pezzi di polvere bianca che poi i carabinieri gli hanno trovato indosso. A finire nei guai un 19enne romano, arrestato in una delle piazze di spaccio del quartiere del quadrante nord est della Capitale.

Sono stati i militari della stazione Roma San Basilio, nel corso di un servizio di controllo del territorio, a notare il giovane nei pressi della nota piazza di spaccio “La Lupa” che, alla loro vista ha cercato di salire a bordo di un taxi nel tentativo di dileguarsi, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Il 19enne è stato sottoposto a un controllo accurato dai militari che, a seguito della perquisizione personale, hanno rinvenuto e sequestrato 14 involucri di cocaina. Dopo l’arresto è stato accompagnato presso il proprio domicilio, in regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.