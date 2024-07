Trastevere, rintracciato il tassista abusivo che travolse dei tavolini di un ristorante

È stato rintracciato e denunciato dagli agenti del I gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale il tassista abusivo al volante della Fiat Multipla, che il 20 giugno scorso ha urtato un tassista, lui regolare, in via della Paglia a Trastevere e colpito dei tavolini di un ristorante, per poi darsi alla fuga. Nell'incidente rimase ferita anche una bambina.

Le pattuglie dei caschi bianchi hanno indagato sulla dinamica di quanto successo fin dai primi istanti, anche analizzando le testimonianze e soprattutto le immagini di videosorveglianza della zona. Facendo i relativi incroci gli agenti sono risaliti al responsabile, un uomo di 61 anni di nazionalità tunisina, residente fuori Roma, dove però risultava irreperibile.

Solo grazie ad altri approfondimenti è stato possibile trovare l'elemento chiave che ha permesso di rintracciare il conducente della Multipla. Dagli accertamenti svolti presso gli archivi della polizia locale è infatti emerso che il 61enne era stato sanzionato in passato per aver effettuato servizio di taxi senza licenza.

Ascoltato presso gli uffici del gruppo di via della Greca, il 61enne è stato denunciato e sanzionato per un ammontare pari a circa 500 euro per violazione di diverse norme del codice della strada.