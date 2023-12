Lotta ai taxi abusivi, in 2 anni a Fiumicino 300 multe e 120 allontanamenti

Milletrecento controlli ad operatori del settore del trasporto pubblico, non di linea; 300 sanzioni amministrative contestate per violazioni all'ordinanza Enac 10/2017, per un importo complessivo di circa 620.000 euro; 120 ordini di allontanamento per 48 ore dall'Aeroporto, con conseguente sanzione amministrativa ammontante in totale a 12.000 euro; 100 contravvenzioni al Codice della Strada per violazioni di norme specifiche per un totale di 20.000 Euro; 3 operatori del settore denunciati in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza.

E' il bilancio di due anni di attività di monitoraggio e contrasto, eseguita mediante mirati servizi di controllo, dei Carabinieri della Stazione di Fiumicino Aeroporto, per reprimere le attività illecite messe in atto da operatori abusivi del trasporto pubblico non di linea.

Da questa attività di contrasto sono scaturiti 9 "Daspo Willy" notificati a 9 abusivi che non potranno avvicinarsi alla zona di Fiumicino Aeroporto, 6 per la durata di 8 mesi e tre per la durata di 12 mesi. I provvedimenti, su richiesta dei Carabinieri della Stazione di Fiumicino Aeroporto, sono stati emessi dal Questore di Roma. I soggetti destinatari dei Daspo sono tutti già noti alle Forze dell'ordine, hanno un'età compresa tra i 25 e i 70 anni e sono residenti in parte a Fiumicino e restanti nella provincia di Roma.

"Le notizie sulle continue sanzioni comminate a personaggi privi dei minimi requisiti per espletare il trasporto pubblico dimostrano chiaramente che il problema abusivismo presso l'aeroporto di Fiumicino non è stato affatto risolto".

È quanto dichiara Alessandro Atzeni di Uiltrasporti Lazio aggiungendo che "sono doverosi i ringraziamenti ai Carabinieri e a tutte le Forze dell'Ordine per l'attività di controllo svolta presso i Terminal Arrivi del Leonardo da Vinci ma, per risolvere definitivamente questo problema, occorrono soluzioni migliori. Infatti, anche l'apprezzabile sforzo di ADR nell'istituire un servizio di accoglienza per i passeggeri che vogliono raggiungere Roma in taxi, per ovvi motivi, non è sufficiente per arrestare l'azione illecita dei procacciatori ed abusivi totali. L'auspicio è che, quanto prima, vengano predisposti i necessari presidi fissi di controllo a tutela degli operatori ed utenti del trasporto pubblico non di linea".