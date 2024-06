Simone Borgese, la tassista sua prima vittima: "Perché non è in carcere? Ora rivivo quell'incubo"

"Perché non è in carcere?". Se lo domanda la tassista di 53 anni violentata da Simone Borgese nel 2015. È stata la sua prima vittima e oggi, dopo le nuove accuse del molestatore seriale e l'arresto per aver violentato una studentessa quell'incubo mai superato è tornato a far paura: "È pericoloso ed è un vigliacco".

La tassista fu abusata alle sette del mattino del 8 maggio del 2015. Assistita come parte civile dall'avvocato Cristian Malaguti insieme alla collega Felicia D'Amico dell'associazione "Bon't Worry", la tassista che fu costretta da Borgese a subire un rapporto vive un misto di paura e rabbia: "Perché la persona che mi ha fatto male nel profondo non è in carcere. Perché, nonostante la mia denuncia, il processo e la condanna in più gradi di giudizio ha potuto reiterare il reato?".

La donna ha una serie di domande che, al momento, non hanno avuto ancora una risposta: "Vorrei sapere cosa è stato fatto durante il periodo della detenzione per riabilitarlo - chiede la tassista - vorrei sapere se la perizia psichiatrica può esser fatta solo per stabilire eventuale incapacità di intendere e di volere o anche per stabilire che è un soggetto pericoloso. Perché di questo si tratta, è pericoloso e vigliacco. Tutto quello che è successo non lo ha fermato".

La tassista, che parla attraverso il suo legale, sul punto è chiara: "Vorrei la garanzia che sia messo nella condizione di non poter far più del male a nessuno. Si parla tanto di reprimere i reati di genere, ma non ci si pone il problema che quando la pena è stata scontata questi soggetti non sono per niente recuperati e tornano a violare i più deboli. Oggi sono molto amareggiata e scossa".