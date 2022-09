Il tassista minacciato con una pistola e rapinato di 50 euro a fine corsa

Una corsa in taxi con rapina. A metterla in atto un uomo armato di pistola che una volta accompagnato a destinazione ha minacciato il tassista con un'arma e si è fatto consegnare poche decine di euro, per poi scappare fra le strade del Quarticciolo. Una corsa che era cominciata in via Nazionale, dove il passeggero era salito a bordo del taxi.

La rapina è stata denunciata intorno alle 21:30 di giovedì scorso da un tassista romano. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Sant'Ippolito di polizia. Ascoltato il conducente del taxi questi ha riferito che ad inizio serata aveva caricato sull'auto di servizio un passeggero.

Accompagnato fino a piazza Oria, nella zona del Prenestino, l'uomo invece di pagare la corsa ha estratto una pistola, l'ha puntata contro il tassista e si è fatto consegnare 50 euro. Poi si è dileguato fra le strade del quartiere del V municipio.

Raccolta la denuncia del tassista, che non ha riportato conseguenze, sulla rapina indaga la polizia.