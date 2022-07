La task force contro l'abusivismo commerciale a Roma

Il comune di Roma e la prefettura hanno dichiarato guerra all'abusivismo commerciale. Per contrastare la piaga della vendita illegale in strada di borse, vestiti e prodotti hi-tech è partito da alcuni giorni un piano di vigilanza rafforzato da parte della polizia locale.

Un'intensificazione dei controlli messa a punto, in sinergia con l'assessore alle attività produttive e alle pari opportunità di Roma Capitale Monica Lucarelli e con il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, che mira a ripristinare il decoro nei vari quartieri della città e a tutelare non solo i consumatori ma anche coloro che operano nel commercio rispettando le regole. Un modello operativo che, già applicato all'area del Colosseo, è stato esteso in questi giorni alle località a più alta affluenza turistica, dove si registrano la maggior parte degli illeciti.

Dalle vie e piazze del centro storico a Trastevere, dalla stazione Termini al quartiere Prati e alle aree a ridosso di Castel Sant'Angelo e della Basilica di San Pietro, è stata messa in campo una task force che vede impegnati gli agenti dei vari gruppi oltre quelli del I Gruppo Trevi e Prati, insieme al personale delle unità speciali della Spe (sicurezza pubblica ed emergenziale) e del Gssu (gruppo sicurezza sociale e urbana).

Quasi un migliaio gli articoli posti sotto sequestro in pochi giorni dalle pattuglie, soprattutto capi di abbigliamento e accessori, con marchi contraffatti. I controlli andranno avanti costantemente e saranno estesi in via progressiva anche agli altri quartieri.