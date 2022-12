Atterraggio d'emergenza a Roma, panico tra i passeggeri: polizia interviene con il taser

Prima il malore accusato da una passeggera incinta. Quindi l'atterraggio di emergenza a Fiumicino. Poi il panico, con una ventina di passeggeri spaventati che hanno richiesto di scendere dal velivolo. Momenti di caos che hanno reso necessario l'intervento a bordo della polizia costretta ad usare la pistola taser. E' successo sabato sera a bordo di un aereo partito da Istanbul e diretto a Casablanca.

L'atterraggio di emergenza

L'atterraggio di emergenza è stato richiesto dal pilota dell'aeroplano partito dalla Turchia e diretto in Marocco che ha attivato le misure necessarie dopo che una passeggera marocchina di 26 anni in stato di gravidanza ha accusato dei forti dolori all'addome. Appena scesi sulla pista del Leonardo Da Vinci la donna è stata soccorsa dal personale medico e trasportata d'urgenza all'ospedale Grassi in codice rosso. La donna è ancora ricoverata al nosocomio lidense ma in buone condizioni.

Panico a bordo

Mentre la donna veniva soccorsa a bordo dell'aereo si è però scatenato il panico. A chiedere aiuto alla torre di controllo lo stesso comandante dell'aeroplano dopo che alcuni viaggiatori - presi dal panico dall'atterraggio di emergenza - hanno richiesto di scendere dal velivolo. Negato il permesso a scendere, non consentito se non in caso di pericolo, per riportare la calma a bordo dell'aeroplano è stato necessario l'intervento degli agenti della Polaria.

L'intervento della polizia

All'arrivo dei poliziotti in divisa la tensione è però ulteriormente salita con i passeggeri che si sono scagliati contro gli agenti. Momenti concitati nel corso dei quali uno dei poliziotti ha azionato il taser, con la pistola elettrica che si è però inceppata. La situazione è quindi tornata progressivamente alla normalità. Dopo vari tentativi, agenti e personale di bordo hanno infatti calmato i passeggeri che avevano chiesto di scendere dal velivolo. Alle 2:00 circa, dopo 4 ore molto concitate, al pilota è stato concesso il nulla osta per ripartire con l'aeroplano poi atterrato regolarmente all'aeroporto di Casablanca.