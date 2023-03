Tartarughe usate come palloni da calcio: le segnalazioni dal parco degli Acquedotti

Tartarughe usate come palloni da calcio nel parco degli Acquedotti di via Lemonia. La denuncia arriva da Earth di Roma che riporta, si legge in una nota, il "deprecabile comportamento tenuto da minori in presenza dei propri genitori". L'associazione sottolinea come al proprio sportello siano giunte diverse mail che raccontavano di "frequenti episodi di maltrattamento di animali e nello specifico tartarughe acquatiche, all'interno del laghetto del parco".

Nello specifico le segnalazioni riportano di bambini che stanano le tartarughe acquatiche con bastoni ottenuti da rami presi sul posto e che frequentemente si divertono a lanciarsi l'un l'altro i poveri animali utilizzandoli come fossero palloni da gioco.

L'ultima segnalazione è di una persona che riporta di aver contattato l'Ente Parco e di essersi sentita dire che la cosa non è di propria competenza perché tali animali non rientrano nella fauna selvatica.

"È assolutamente vero che le tartarughe presenti nel laghetto del parco degli Acquedotti, come in tanti altri laghetti cittadini non rientrano nella fauna selvatica", spiega Valentina Coppola, presidente nazionale di Earth: "Come è vero però che se quegli animali esotici sono stati abbandonati nel laghetto da persone incoscienti è a causa di una inefficace vigilanza da parte degli enti preposti che poi non possono disinteressarsene".

Earth fa sapere di aver allertato il "proprio nucleo di guardie zoofile che pattuglieranno il parco del VII Municipio" e che eventuali "comportamenti assimilabili a quelli descritti nelle segnalazioni daranno il via a denunce alla procura della Repubblica per maltrattamento di animali".