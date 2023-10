Targa vecchia su un'auto nuova: scoperto giro di riciclaggio di vetture rubate

Avevano applicato una targa con vecchia numerazione su un modello nuovo di auto, poi risultato rubato. Tanto è bastato a insospettire i carabinieri che hanno scoperto un giro di riciclaggio e arrestato due fratelli residenti ad Anzio, comune del litorale della provincia romana.

Sono stati i militari della stazione di Lavinio Lido, durante un servizio di controllo del territorio, a notare i due a bordo di un modello recente di un’utilitaria ma con targhe apposte aventi una combinazione alfanumerica più vecchia, particolare che ha incuriosito i carabinieri e quindi hanno deciso di fermarla per un controllo.



Nel corso del controllo e a seguito di ulteriori accertamenti in banca dati, le targhe sono risultate abbinate a un altro veicolo. L’immediata perquisizione veicolare ha consentito di rinvenire non solo le targhe originali dell’auto, risultata denunciata rubata circa un mese fa presso i carabinieri di Anzio e altre targhe di veicoli risultati oggetto di furto.

I due arrestati, fratelli di origini bulgare di 39 e 40 anni sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza della caserma di Anzio, a disposizione dell’autorità giudiziaria veliterna. Sono accusati di riciclaggio.