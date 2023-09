Aprono portellone del furgone per nascondere targa ed entrare nella Ztl

Hanno aperto il portellone del furgone per nascondere la targa ed entrare nella zona a traffico limitato (Ztl). A notare lo stratagemma una pattuglia del gruppo Gpit della polizia locale di Roma Capitale. Impegnati nei controlli stradali nella zona del centro storico, i caschi bianchi hanno notato un autocarro attraversare il varco Ztl di via Santa Maria Maggiore dal quale, poco prima di superare la telecamera, una persona all'improvviso ha aperto il portellone posteriore e si è sporta per coprire la targa, cercando così di evitare la sanzione per l’accesso nell’area a traffico limitato senza il necessario titolo. +

A quel punto gli agenti hanno raggiunto il mezzo e, una volta fermato, hanno identificato due cittadini stranieri, un uomo di 29 anni alla guida e uno di 45 nel vano posteriore. I due sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per occultamento di targa e tentata truffa.

È stato disposto il fermo amministrativo del veicolo per il trasporto di persone nel vano carico senza autorizzazione, oltre alle sanzioni amministrative per la targa non leggibile e la circolazione all’interno della zona a traffico limitato Ztl senza autorizzazione.