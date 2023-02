L'automobilista che copre la targa della vettura per entrare nella Ztl

Un automobilista furbetto che per non incappare in una multa ha coperto la targa della vettura ed è entrato in un'area Ztl (Zona traffico limitato). Uno strategemma che non è però stato sufficiente all'uomo, colto sul fatto dalla polizia locale e poi sanzionato e denunciato. Succede a Tivoli, comune della provincia nord est della Capitale, nell'ambito di alcuni controlli mirati della polizia municipale tiburtina per contrastare il fenomeno degli abusi, da parte di qualche automobilista, in tema di soste nelle fasce blu ed accessi nella Ztl del centro storico.

In tale ambito, nella mattinata di oggi - venerdì 10 febbraio - un automobilista è stato sorpreso in via dei Sosii, all'interno della Ztl, con la targa posteriore completamente occultata, non consentendo di risalire al proprietario per la contestazione della sanzione prevista dal codice della strada.

Gli agenti intervenuti, lo hanno colto sul fatto procedendo alla verbalizzazione dell'infrazione, deferendo anche l'automobilista indisciplinato all'autorità giudiziaria.