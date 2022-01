Tangenziale est, blitz anti degrado nel sottopasso

Blitz anti degrado nel sottopasso in via Livorno, all'altezza di circonvallazione Nomentana. A lavoro, per ore, gli addetti Ama e gli agenti della polizia locale che hanno provveduto a delimitare l'area, per consentire al personale addetto di avviare la rimozione di circa 10 metri cubi di masserizie e rifiuti presenti, per poi procedere alla pulizia e sanificazione del sottopasso, nonché delle scale in prossimità delle uscite di sicurezza. L'accesso al sottopasso è stato momentaneamente interdetto per tre ore.