Mazzette in cambio di falsi certificati d'invalidità: arrestati medico ed operatore sanitario

Mazzette in cambio di certificati per il riconoscimento dell'invalidità: pass e tagliandi per i posti disabili, pensioni d'invalidità e benefici sulla legge 104, ovvero il diritto a ricevere una prestazione economica dallo Stato per una riconosciuta riduzione della capacità lavorativa. Tangenti da meno di 200 euro che incassavano un medico ed un operatore socio sanitario in pensione. A smascheare il sistema i carabinieri del Nas di Roma che hanno arrestato medico ed OSS. Sono accusati dei reati di corruzione e falsità.

Sono decine i casi accertati dai carabinieri del nucleo antisofistacazione di Roma nell'ambito dell'operazione Invalidus iniziata nel giugno 2022. In pratica il medico specialista ortopedico in servizio in un ospedale pubblico della Capitale e l'operatore socio sanitario in quiescenza, consentivano ai clienti che si affidavano a loro per la gestione delle proprie domande, di ottenere il riconoscimento d'invalidità, in assenza delle prescritte visite mediche e delle effettive patologie. Un business che si basava sulla quantità a prezzi modici: 120 euro al dottore e circa 60 all'infermiere.

Due arresti che potrebbero essere sola la punta di un iceberg di una vicenda molto più ampia, che potrebbe coinvolgere altri dottori, infermieri ed operati socio sanitari in servizio presso gli ospedalei pubblici della Capitale. Sono tuttora in corso ulteriori attività investigative del personale del nucleo antisofisticazione di Roma, coordinato dalla procura, mirate all’individuazione di altre persone coinvolte.