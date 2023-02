La "talpa" in tribunale: si allarga l'inchiesta sull'avvocata accusata di aver rivelato notizie segrete

Si allarga l'inchiesta sul caso della fuga di notizie segrete uscite dal tribunale di Roma. Secondo quanto si apprende, infatti, altre cinque persone sono state iscritte nel registro delle notizie di reato nel fascicolo che ha portato all'arresto di Camilla Marianera e del suo fidanzato.

La praticante avvocata è accusata di corruzione. Tre la informazioni rivelate per 300 euro anche quelle riguardanti intercettazioni su ultras, spacciatori e a membri del clan dei Casamonica. La procura di Roma e i carabinieri, che continuano a indagare, ieri hanno svolto cinque perquisizioni nelle case di alcuni dipendenti di piazzale Clodio.

I carabinieri si sono presentati anche nell'ufficio intercettazioni, in quello delle convalide dei sequestri del tribunale di Roma e al tribunale di sorveglianza. Otre che in alcuni uffici della Corte d'Appello, dove Marianera conosceva alcune persone. Secondo il gip Gaspare Sturzo quello messo in piedi dalla coppia era un vero e proprio "protocollo criminale". Nell'ordinanza è proprio la giovane a spiegare di avere la compiacenza di un funzionario: "Diciamo che conosciamo una persona che sta in Procura nell'ufficio dove sbobbinano le intercettazioni".

Il gip ha evidenziato la personalità della coppia "come assolutamente pericolosa" per come hanno fatto breccia nel sistema di controllo interno dell'ufficio intercettazioni della procura e per come abbiano trovato una "talpa" e concluso "con lui un patto criminale a natura corruttiva, creando una sorta di 'protocollo criminale' per vendere a terzi le informazioni segrete sull'esistenza di intercettazioni richieste e autorizzate dall'autorità giudiziaria romana". Le indagaini continuano.