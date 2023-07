Ragazzo accoltellato in strada, è grave

Un ragazzo di 24 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Pertini dopo essere stato aggredito in strada a coltellate durante una lite.

L’aggressione è avvenuta poco dopo la mezzanotte in via Genina, a Vigne Nuove.. A chiamare il 112 sono stati i residenti, che hanno sentito urla provenire dalla strada e hanno capito che qualcuno stava litigando. Al loro arrivo i carabinieri della stazione di Talenti e della compagnia di Montesacro hanno trovato il 24enne a terra, con diverse ferite da arma da taglio.

Il ragazzo è stato soccorso e portato in codice rosso al pronto soccorso del Pertini, mentre i militari hanno avviato le ricerche dell’aggressore. Grazie alle testimonianze raccolte, sono riusciti a rintracciare un uomo romano, già noto alle forze dell'ordine, che risulta coinvolto nella lite ed è stato portato in caserma. La sua posizione è ancora al vaglio. Accertamenti in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, i motivi della lite, che al momento sembrerebbe nata per futili motivi, e identificare le altre persone coinvolte.