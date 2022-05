Talenti, ladro di pneumatici in azione

È stato sorpreso da un agente della Polizia Locale, in quel momento fuori dal servizio, un uomo di 30 anni di nazionalità romena, mentre stava rubando pneumatici da un'auto in sosta nel quartiere Talenti.

L'agente appartenente al I Gruppo Trevi, notando il fare sospetto del 30enne, si è subito avvicinato ed è intervenuto riuscendo a bloccare il ladro, nonostante un suo tentativo di fuga. Sul posto è quindi arrivata in ausilio una pattuglia dei caschi bianchi, prontamente allertata, unitamente a una volante della polizia di stato, di passaggio nella zona. Condotto presso gli uffici del Gruppo di via della Greca per gli accertamenti di rito, l’uomo è stato tratto in arresto per resistenza e furto. Arrivata questa mattina la condanna a 10 mesi di carcere.