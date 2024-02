Take away da incubo: cibo venduto in strada senza controlli

Cibo take away da incubo. Siamo a Termini, nella zona dell'Esquilino compresa fra lo scalo ferroviario e piazza Vittorio Emaniele II. Qui, le pattuglie dello Spe e del Gssu della polizia locale di Roma Capitale, nel corso dei controlli predisposti nella zona, hanno portato a termine diversi sequestri di cibo, venduto su strada, da parte di alcuni cittadini di nazionalità straniera.

Una decina di chili di alimenti cotti e crudi, contenuti in vaschette di alluminio e in altri contenitori similari, trasportati anche in borsoni e trolley, che venivano poi trasferiti nei piatti di plastica al momento della vendita, il tutto in modo non solo irregolare ma contravvenendo a qualsiasi norma igienico-sanitaria.

Nei confronti di due cittadini, applicata anche la misura dell’ordine di allontanamento (Daspo urbano), perché avevano disposto le merci in modo da impedire l'accesso alle aree di fermata e capolinea dei mezzi pubblici.

Le operazioni sono avvenute con l’ausilio di mezzi e personale Ama, che ha provveduto alla distruzione del materiale sequestrato e fornito assistenza agli agenti nel corso delle attività svolte nei pressi dell'ingresso del Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano, dove è stato rimosso un consistente quantitativo di rifiuti e giacigli vari.