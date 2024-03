Sorprende ladro in azione, tabaccaio reagisce e viene ferito alla testa

È rimasto ferito dopo aver tentato di fermare un ladro che stava tentando di scassinare un distributore di sigarette del suo negozio di tabacchi in via Augusto Terenzi, a Roma. La vittima, colpita alla testa con un attrezzo, è stata portata in ospedale. Non è in gravi condizioni. L'aggressore, invece, dopo il furto è riuscito a scappare.

È quanto successo alle cinque del mattino di domenica. Il proprietario del tabacchi era intervenuto sul posto dopo aver ricevuto un sms di 'alert' e così, abitando in zona, è andato di persona a controllare e ha sorpreso un uomo che armeggiava al distributore. Lì è stato colpito. Mentre era in ospedale, ha ricevuto un altro alert. A quel punto ha chiamato il numero d'emergenza 112.

Sul posto i carabinieri della compagnia Casilina che hanno sorpreso l'uomo mentre stava ancora manomettendo il distributore. Dopo una breve fuga, in cui è anche caduto, il 44enne romano è stato fermato ed è stato anche riconosciuto anche dalla vittima.