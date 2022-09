Lo svuota cantine con il "furgone verde" del quadrante nord di Roma

È stato individuato e denunciato dalla polizia locale di Roma capitale l'uomo che con il proprio "furgone verde" si aggirava nel quadrante nord della Capitale, abbandonando rifiuti ingombranti in modo indiscriminato.

Le indagini sono partite a seguito di alcune segnalazioni di cittadini, corredate da specifiche immagini, che hanno fornito elementi utili agli agenti del XV Gruppo Cassia per il rintraccio del mezzo, trovato in sosta su strada privo di copertura assicurativa e per tale motivo posto sotto sequestro.

Le indagini

A seguito di ulteriori controlli è stato individuato il conducente che, portato presso gli uffici di via Caprilli, al termine degli accertamenti è stato denunciato per i reati ambientali connessi alla gestione e trasporto illecito di rifiuti.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo raccoglieva e trasportava illegalmente reti, materassi, mobilio, prelevati principalmente nelle zone tra Labaro e Prima Porta, tramite un’attività abusiva di svuota cantine, per poi gettare il tutto in modo indiscriminato a bordo strada o nei cassonetti destinati alla raccolta dell’indifferenziato.

Il video in pieno giorno

Durante l’ultima estate, il 31 luglio, un cittadino aveva ripreso, in pieno giorno e a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri, un furgoncino verde scaricare di tutto nei cassonetti su via Rubra, a Labaro. A colpire era stata la tranquillità con la quale la persona, immortalata in un video, conferiva nei cassonetti quelli che sembravano essere scarti di una ristrutturazione.

A metà settembre, invece, il furgone veniva visto fermo in sosta su via Mastro Gabriello. Sul tetto, c’era legato un frigorifero, puntualmente ritrovato la mattina dopo vicino ai cassonetti della raccolta stradale, insieme ad altri rifiuti speciali. Le numerose segnalazioni hanno dato il là alle indagini della polizia locale.