Litiga con la fidanzata, trovato svenuto in casa nell'appartamento saturo di gas

È stato trovato a terra, sul pavimento privo di sensi, in un appartamento saturo di gas dopo che aveva litigato con la sua compagna. L'uomo, un ucraino di 37 anni, è stato portato in ospedale con una lieve intossicazione. Non è in gravi condizioni, ma la sua situazione clinica verrà monitorata. A raccontare quanto accaduto nel pomeriggio di domenica a San Lorenzo, i carabinieri della locale stazione.

I militari si erano recati sul posto dopo aver raccolto la richiesta d'aiuto di una 37enne ucraina. La donna aveva chiamato il Numero Unico per le Emergenze perché il suo compagno, dopo una discussione, aveva minacciato di distruggere il suo appartamento. Arrivati, i carabinieri hanno trovato la porta di casa socchiusa, il gas aperto e l'uomo svenuto in casa. Stando a quanto ricostruito, il 37enne aveva aperto volontariamente il gas in casa, saturandola. I miliari hanno così aperto le finestre e soccorso l'uomo. La sua posizione è ora al vaglio.