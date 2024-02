Forzano la porta di un appartamento, residenti del palazzo sventano l'occupazione

Sono stati i rumori sospetti provenire dall'androne di un palazzo che hanno attirato l'attenzione dei residenti di un condominio in via Giuseppe Chiovenda, in uno stabile popolare di proprietà di Enasarco. Poco è servito per capire che qualcuno stava tentando di occupare un appartamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cinecittà che hanno così sorpreso tre persone. Sventata l'occupazione abusiva, i militari hanno identificato e denunciato un 48enne romano e di due cittadini marocchini, di 23 e 46 anni, sul cui conto è stata inviata una informativa ipotizzando i reati di danneggiamento e invasione di edifici.

Il 23enne è risultato anche colpito da un decreto di espulsione e quindi accompagnato presso l'ufficio Immigrazione per le procedure connesse all'esecuzione del provvedimento.