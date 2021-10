Gira nudo in strada e causa incidente, nei guai stella della Lazio pallanuoto

Nudo in strada in via del Foro Italico ha provocato un incidente stradale ed ha aggredito i carabinieri. Protagonista dell'insolita serata Sven Augusti, pallanuotista e giovane stella della SS Lazio Nuoto, poi bloccato non senza difficoltà dai militari dell'Arma e denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

I fatti intorno alle 21:30 di lunedì 25 ottobre quando al 112 hanno cominciato ad arrivare decine di segnalazioni che indicavano un uomo camminare nudo in strada a Roma Nord. Una scena insolita che oltre a destare curiosità fra i passanti ha provocato anche un incidente con una Smart che, secondo quanto poi riferito dalle due persone che si trovavano a bordo della citycar, è finita fuori strada ribaltandosi al fine di evitare di investire quello che si è poi rilevato essere il 22enne croato, astro nascente della pallanuoto Lazio.

Un incidente stradale nel corso della quale la Smart ha terminato la propria corsa ribaltata per poi colpire una seconda auto identica. Ad avere la peggio i conducenti delle due city car, affidati alle cure del personale del 118 e trasportati dalle ambulanze in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli ed all'ospedale Villa San Pietro. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente gli agenti del XV Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.

Intervenuti sul posto i carabinieri della stazione Roma Trionfale hanno raggiunto l'uomo nudo in strada che ha però proseguito la sua camminata, spintonando uno dei militari, poi costretto alle cure mediche a causa della caduta provocata dallo spintone dell'atleta croato, alto quasi due metri per oltre 100 chili di peso.

In stato di alterazione psicofisica la stella della pallanuoto biancoceleste è stata poi fermata una volta arrivate altre pattuglie dei carabinieri. Scusatosi per l'aggressione Sven Augisti è stato quindi affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato al Policlinico Umberto I in osservazione dove è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.

Chi è Sven Augusti

Ingaggiato dalla SS Lazio Nuoto nell'agosto di quest'anno, il 22enne Sven Augusti Santini è stato il primo straniero scelto dalla società biancoceleste per la stagione 2021/2022. Croato di Rijeka, nell'ultimo campionato croato si era messo in mostra mettendo a segno 37 reti ed affermandosi come uno dei maggiori talenti della pallanuoto del Paese Balcanico.