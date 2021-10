Nudo in strada a Roma Nord, ricoverato Sven Augusti: "Negativo ad alcol e droga test"

Ricoverato in una struttura sanitaria è risultato negativo al test alcolemico e tossicologico. A chiarire la situazione di Sven Augusti Santini, la stella della pallanuoto Lazio trovato a camminare nudo in strada in via del Foro Italico a Roma Nord la SS Lazio Nuoto. Una nota nella quale la società più premiata della Società Sportiva Lazio precisa: "In merito ad alcuni articoli usciti in queste ore - si legge - si precisa che il nostro tesserato Sven Augusti è attualmente ricoverato in una struttura sanitaria per ulteriori accertamenti. Dai primi riscontri, il ragazzo sarebbe risultato negativo ad alcool e narcotest".

Tesserato con la SS Lazio Nuoto all'inizio di questa stagione la società biancoceleste sottolinea: "Fin dal suo arrivo in Italia, in estate, Sven ha sempre avuto un atteggiamento da atleta esemplare, distinguendosi per comportamento e dedizione al lavoro. Mai sopra le righe, sempre disponibile al dialogo e dimostrando voglia di imparare e migliorarsi. In attesa di ulteriori riscontri, la Lazio nuoto invita al rispetto della privacy dell'atleta, diffidando chiunque dal riportare notizie non accertate e potenzialmente diffamatorie".

Astro nascente della pallanuoto europea Sven Augusti domenica scorsa, nella partita giocata al Foro Italico fra la SS Lazio Nuoto e l'Anzio aveva messo a segno due gol nel derby pareggiato 9 a 9 contro la società neroniana.

Sven Augusti nudo in strada

A portare Sven Augusti sulle pagine della cronaca romana non per le sue gesta sportive una "passeggiata" in strada senza vestiti nella zona del Foro Italico che, oltre a destare curiosità fra i passanti ha provocato anche un incidente con una Smart che, secondo quanto poi riferito dalle due persone che si trovavano a bordo della citycar, è finita fuori strada ribaltandosi al fine di evitare di investire quello che si è poi rilevato essere il 22enne croato, astro nascente della pallanuoto Lazio, impattando poi con un'altra Smart. Bilancio del sinistro due ferit in ospedale.

Fermato dai carabinieri della stazione Roma Trionfale in stato di alterazione psicofisica l'atelta croato ha poi spintonato un carabinieri costrigendolo uno dei militari dell'Arma alle cure mediche ed è per questo stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Astro nascente della pallanuoto croata, il 22enne originario di Rijeka, è stato ingaggiato dalla SS Lazio Nuoto la scorsa estate, primo straniero scelto dalla società biancoceleste per la stagione 2021/2022. Nell'ultimo campionato croato si era messo in mostra mettendo a segno 37 reti ed affermandosi come uno dei maggiori talenti della pallanuoto del Paese Balcanico. Queste le sue prime parole lo scorso agosto come tesserato della Lazio pallanuoto: "Ciao a tutti, mi chiamo Sven Augusti-Santini. Ho 22 anni e vengo da Rijeka, Croazia. Nel mio paese ho avuto l’onore di giocare per la nazionale maggiore nella categoria Junior. Questa è la prima volta che gioco per un club italiano e infatti sono molto felice di far parte di questa squadra. La Lazio Nuoto ha un passato glorioso, caratterizzato da giocatori davvero forti. Conoscevo già Leporale per il suo passato importante e anche mister Sebastianutti, con il quale ho avuto modo di parlare. Voglio aiutare i miei compagni a vincere. Il gruppo è molto giovane e quindi tutti insieme possiamo crescere tanto. Iniziamo la stagione con l’obiettivo di salvarci e poi tutto quello che faremo ci servirà per migliorare. Posso promettere che combatterò come un gladiatore nell'acqua".