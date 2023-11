Svastiche al Ghetto Ebraico: ebrei paragonati ai nazisti

Svastiche al Ghetto Ebraico di Roma. È quanto scoperto giovedì mattina nella Capitale. Via Monte Savello, piazza delle Cinque Scòle, ponte Cestio e l'isola Tiberina, queste le strade dove nel corso della notte sono state impresse con della vernice spray nera le croci uncinate (al contrario). Simboli nazionalsocialisti ma non solo, le camice brune vengono infatti paragonate agli ebrei con una stella di David = svastica. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del gruppo di Roma che hanno poi trovato altre scritte anche dall'altro lato del lungo Tevere. Avviate le indagini i militari dell'Arma stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza del luogo che potrebbe aver ripreso i sedicenti nazisti all'opera.

Atto vile

Le scritte vandaliche hanno trovato il commento dell'assessore alle Politiche abitative e Patrimonio del comune di Roma Tobia Zevi che su facebook scrive: "Ennesimo atto di vile antisemitismo che mi sconforta. Questa volta al quartiere ebraico di Roma. I terroristi di Hamas fanno proselitismo e gli estremisti, di destra e di sinistra, rispondono in tutto il mondo. Sono e resteranno pochi vigliacchi contro la maggioranza democratica delle nostre società. E noi, tutti noi, questa immondizia non la lasceremo vincere mai". "Le scritte apparse al ghetto ebraico di Roma, con la stella di David equiparata alla svastica nazista, sono vergognose e non fanno altro che alimentare una spirale d'odio che come Partito Democratico condanniamo fermamente - afferma in una nota Enzo Foschi, segretario Pd Roma -. Bene che il Comune di Roma, sempre attento a questi temi, si sia attivato subito per rimuovere queste scritte indegne e antisemite che offendono la comunità ebraica e tutti i sinceri democratici di questa città".

Il video

Le immagini da piazza delle Cinque Scòle, in pieno quartiere ebraico a Roma, dove è comparsa la scritta antisemita, diffuse da Lapresse. Il graffito rappresenta la Stella di David a sei punte equiparata a una svastica. Appena scoperto, il simbolo nazista è stato prontamente coperto con un quadrato per camuffarne il significato, ma la scritta è ancora adesso pienamente visibile sul muro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le pietre d'inciampo oltraggiate a Trastevere

Un sentimento ostile nei confronti della Comunità Ebraica che si lega inevitabilmente alla guerra tra Israele e Palestina in corso in Medio Oriente. Svastiche al Ghetto, ma non solo. La scorsa settimana infatti ignoti hanno vandalizzato quattro pietre d'inciampo nel quartiere Trastevere. Nel fascicolo, affidato ai magistrati dell’antiterrorismo coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si indaga per danneggiamento con l’aggravante dell’odio razziale.

L'episodio era avvenuto in via Mameli dove sono state oltraggiate le pietre d'inciampo dedicate a Giacomo ed Eugenio Spizzichino, deportati nei campi di concentramento, dopo che il giorno prima sempre a Trastevere ne erano state danneggiate altre due in memoria di vittime romane della Shoah. Le indagini sono state affidate agli agenti della digos che hanno già inviato un’informativa in procura.

Stella di David a piazza Bologna

Lo scorso 30 ottobre nella zona di piazza Bologna è stata invece disegnata una stella di David con vernice rossa sulla porta di un inquilino di un palazzo, vicino anche una fotografia con alcuni dei bambini israeliani rapiti da Hamas.

Sulla vicenda ancora da chiarire sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato con il commissariato di Porta Pia e della Digos. Anche perché il sospetto è che gli autori del gesto abbiano sbagliato appartamento da prendere di mira. In quel palazzo, infatti, un altro condomino aveva esposto una bandiera palestinese dal balcone.

Picchiato influencer italo-palestinese

Sempre la Digos, inoltre, indaga insieme alla polizia anche sugli aggressori dell'influencer italo-palestinese Karem Rohana, picchiato in zona Ostiense dopo che il 35enne era sceso da un aereo proveniente da Tel Aviv.