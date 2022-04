Disegnano svastica e bestemmie su alberi e muri, nei guai 5 minorenni

Hanno disegnato bestemmie e svastiche sui muri e gli alberi di un parco, con bombolette spray. A "beccarli", un passante che ha chiamato i carabinieri. Così sono finiti nei guai, nel tardo pomeriggio di domenica, 5 ragazzini, tutti minori di 14 anni.

Il gruppo ha sporcato un albero, i muri e i marciapiedi, disegnando scritte blasfeme, forme falliche e una svastica all'interno dell'area verde comunale di via Pia Nalli, in località Fonte Laurentina. I carabinieri della stazione Divino Amore sono riusciti a identificare tutti i minori coinvolti, segnalarli alla procura per i minori e affidarli ai rispettivi genitori.