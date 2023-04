Il suv cannibalizzato e lasciato in strada

Senza ruote e senza paraurti. Un suv letteralmente cannibalizzato e lasciato in mezzo alla strada. Succede al Portuense dove nei giorni scorsi il consigliere municipale Marco Palma aveva lancia una interrogazione urgenze sulla scarsa sicurezza nel quartiere, con i cittadini che stanno prendendo in considerazione anche l'ipotesi di fare delle ronde.

In via Giannetto Valli, questa volta, i ladri hanno saccheggiato componenti della grossa auto. Smontati pneumatici e altri pezzi. Settimane prima scena simile in via Frattini. Anche in questo caso con foto e allarme sui social.