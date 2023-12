Entra in un supermercato e minaccia vigilanti e carabinieri con un coltello

Entra in un supermercato e minaccia con un coltello l'addetto alla vigilanza. È successo nella serata di ieri in viale Castrense. Le chiamate al 112 da parte dei clienti e del personale del supermercato e l’intervento dei Carabinieri non hanno fatto desistere l’uomo, 53enne tunisino. Con l'arma impugnata ha continuato ad avere comportamenti aggressivi prima nei confronti dei militari, minacciandoli, e poi verso sé stesso, procurandosi tagli superficiali sul torace, sul collo e sulle braccia.

Da qui l'intervento di uno dei Carabinieri presenti, qualificato operatore taser, ha fatto uso della pistola a impulsi elettrici in dotazione, riuscendo a immobilizzare l'uomo e a disarmarlo.

L'uomo è stato prima portato all'ospedale Tor Vergata, dove è stato visitato e dimesso in buone condizioni di salute, senza prognosi, e poi condotto in caserma dove è stato trattenuto in arresto con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e minacce.