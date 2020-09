Banda usa jeep come ariete per sfondare la vetrata del supermercato

Hanno usato una jeep come ariete ed hanno sfondato la serranda e la vetrata del supermercato. E' accaduto stanotte al Carrefour di via Gregorio XI. Il boato ha svegliato buona parte dei residenti che hanno quindi allertato le forze dell'ordine con il successivo arrivo sul posto dei carabinieri, che indagano sull'accaduto.

In particolare la 'spaccata' si è registrata intorno all'1:30 della notte fra sabato e domenica. Sfondata la vetrata del supermarket la banda non è però riuscita nel proprio intento di portare via la cassa continua del supermercato fuggendo senza il dispositivo Atm, possibile obiettivo dei ladri.

Giunti sul posto i carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno cominciato le ricerche della banda, al momento con esito negativo. In via Gregorio XI sono quindi intervenuti i militari del Nucleo Investigativo di via in Selci a caccia di elementi utili a risalire ai ladri.