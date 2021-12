Super green pass falsi venduti su telegram fino a 500 euro e con "pacchetti famiglia"

Super green pass venduti sottobanco, su telegram, tra i 100 e i 500 euro. Servizi ad hoc per il "cliente" complottista e no vax, anche con "pacchetti famiglia" e scontistiche in occasione delle feste di Natale e di Capodanno. Ma non solo, perché una volta acquistato il prodotto - rigorosamente pagato con criptovalute - un servizio customer care seguiva passo passo l'acquirente. E così dopo il green pass, anche il sistema della super certificazione verde e stato aggirato, poco tempo dopo l'entrata in vigore.

Il giro d'affari era davvero ingente, basti pensare che sono stati accertati almeno 140.000 utenti e che il prezzo medio di un documento falso si aggirava sui cento euro. Ad indagare sul sistema, i militari del comando provinciale della guardia di finanza di Roma che oggi hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo su richiesta della procura della repubblica capitolina, con il quale è stato disposto l'oscuramento di 17 canali telegram.

Gruppi che sembravano davvero convincenti. Con messaggi che invogliavano all'acquisto. "Ciao, ti spiego brevemente come funziona. Attraverso i dati che ci fornisci (nome e cognome, residenza, codice fiscale e data di nascita) una dottoressa nostra collaboratrice compila un certificato vaccinale e (quindi sì, risulti realmente vaccinato per lo Stato) e da lì in green pass", li messaggio comparso in alcuni casi agli ignari utenti. E poi la serie di istruzioni. "Se non ti sei mai voluto sottoporre a tampone ed/o vaccino ma hai comunque necessità di accedere al super green pass potrai rivolgerti a noi".

Nel corso di attività di monitoraggio della rete e dei social network, inoltre, i finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Roma hanno individuato 8 canali pubblici e 9 profili privati su cui erano proposte in vendita false 'certificazioni verdi Covid-19', ad un prezzo compreso tra 100 e 500 euro, da versare in criptovalute.

Secondo le indicazioni riportate sulle pagine, i green pass venivano forniti sia nel formato digitale che cartaceo, e appunto anche nella modalità del super green pass, per il quale è richiesta l'avvenuta vaccinazione. Una manna, quindi, per i no vax. Tutti i documenti, come da annunci, venivano venduti con qr code idoneo a superare i controlli. Non solo. Venivano pubblicizzati anche particolari sconti in caso di acquisto di più attestati, come la formula del "pacchetto famiglia", con 4 green pass a "soli 250 euro". Così come veniva "garantita" la piena affidabilità ed efficacia delle certificazioni, nonché un "servizio di assistenza" in caso di problemi.

"La presenza di questo genere di profili è recentemente aumentata in seguito ai provvedimenti normativi che hanno esteso l'obbligatorietà del green pass per lo svolgimento di determinate attività. Tuttavia, come noto, la certificazione verde Covid-19 viene emessa solamente dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e non può essere oggetto di vendita in rete", spiega la finanza che come le indagini - ancora in fase preliminare - proseguiranno.