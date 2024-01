Fori Imperiali: borseggiatore ruba telefono cellulare ad una suora

Derubata dello smartphone ai Fori Imperiali. Nel mirino di un borseggiatore senza scrupoli una suora, presa di mira mentre si trovava in Centro Storico.

Sono poi stati i carabinieri del nucleo operativo del comando Piazza Venezia ad arrestare in via dei Fori Imperali un cittadino peruviano di 31 anni che con destrezza aveva rubato il telefono cellulare alla religiosa.

Roma che continua a essere la Capitale dei borseggi e degli arresti. Gli stessi militari hanno arrestato anche un cittadino algerino di 33 anni che nel McDonald’s di piazza di Spagna aveva rubato una borsa a una turista cinese, sfilandola dalla sedia. I militari che erano presenti nel corso di un servizio in abiti civili lo hanno poi bloccato, recuperando la refurtiva.

Infine gli uomini dell'Arma della stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato due persone, un cittadino algerino di 33 anni e un cittadino tunisino di 32 anni sorpresi con merce per diverse migliaia di euro rubati all’interno di negozi della Rinascente di via Due Macelli.