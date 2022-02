Sul bus senza le ffp2 e senza green pass, 66 multati

Sui bus senza mascherina giusta o senza green pass. Nelle ultime ore, sono state 66 le persone multate dai carabinieri nella provincia di Roma. Nei comuni di Tivoli e Guidonia Montecelio, i militari della compagnia di Tivoli hanno eseguito verifiche presso i capolinea dei bus e presso gli esercizi commerciali.

In totale sono state identificate 469 persone, molte appena scese dai bus in arrivo dalla Capitale, 28 delle quali sono state sanzionate per mancato utilizzo della prevista mascherina ffp2 e altre 38 sanzionate per mancato possesso del green pass.

A Roma, i carabinieri della stazione Madonna del Riposo hanno controllato 12 attività commerciali della zona, sanzionando il titolare di un negozio di gastronomia e il titolare di una macelleria per non aver esposto all'ingresso dei rispettivi locali un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.

Multata anche una persona sorpresa senza indossare i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie. A Bellegra, invece, i carabinieri hanno provveduto a sanzionare una cittadina di 74 anni che si è rifiutata di indossare la mascherina, resa obbligatoria dai provvedimenti vigenti anche all'aperto. Stessa situazione anche a Colleferro, dove i militari hanno sanzionato altre due persone sprovviste di mascherina.