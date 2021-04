Pigneto: investito da un treno della Termini-Centocelle, morto un uomo

I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso

Tragedia al Pigneto dove un uomo è stato investito ed ucciso da un treno della linea Termini-Centocelle. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 26 aprile nella zona di Ponte Casilino. Intervenuti sul posto i soccorritori nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell'uomo travolto dal convoglio dell'Atac.

La richiesta d'intervento al 112 poco distante da piazzale del Pigneto da parte del macchinista del trenino che collega la stazione alla periferia est della Capitale. A chiamare i soccorritori il macchinista che ha riferito di come l'uomo, con una valigetta in mano, sia sbucato improvvisamante sui binari non dando il tempo all'autoferrotranviere di fermare la corsa del trenino, che ha lo ha poi travolto.

Accertato il decesso dell'uomo, di circa 50 anni non ancora identificato, sul posto per svolgere gli accertamenti sono intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviario del Compartimento del Lazio. Al fine di consentire l'intervento dell'Autorità Giudiziaria la linea Termini-Centocelle è stata interrotta.

Accertamenti in corso da parte della polizia che al momento non esclude nessuna ipotesi, dal gesto volontario all'incidente.