Morto investito dal treno della Termini-Centocelle: era scomparso da casa lo scorso 23 aprile

Era scomparso da casa lo scorso 23 aprile l'uomo morto dopo essere stato travolto ed ucciso da un treno della linea Termini-Centocelle. Quarantasette anni, romano, ad identificare la vittima è stata la moglie, che aveva lanciato un appello tramite l'associazione Penelope Lazio denunciandone la scomparsa.

Uscito di casa per andare a lavoro lo scorso giovedì, aveva in programma un viaggio a Milano il successivo 24 aprile per il quale aveva già acquistato un biglietto, ma di lui si erano perse completamente le tracce, sino alla mattinata di lunedì, quando gli agenti di polizia intervenuti sul posto lo hanno identificato mediante i documenti che aveva con sè. Poi la tragica comunicazione alla moglie, che lo ha riconosciuto come il marito scomparso.

La tragedia si è consumata intorno alle 12:00 di ieri quando il 47enne è stato investito da un convoglio della Termini-Centocelle che si stava fermando alla fermata di Ponte Casilino, in zona Pigneto. Come testimoniato dal macchinista, il 47enne sarebbe sbucato improvvisamente sui binari rendendo impossibile non travolgerlo, nonostante il treno fosse in velocità ridotta in prossimità della stazione.

Travolto il 47enne il treno che procedeva in direzione Roma Termini ha sviato, con la linea prima interrotta per permettere l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, ed ancora ferma alle prime ore del giorno successivo con messa in campo dei mezzi sostitutivi, (potenziamento della linea 105 tra Termini e Sant'Elena e della linea 50).

Intervenuti sul posto gli agenti di polizia sulla tragedia indagano gli agenti del Commissariato Torpignattara. Fra le ipotesi quella del gesto volontario, ma non si esclude un possibile incidente. Disposta l'autopsia, la salma è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.