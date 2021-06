Donna uccisa a Portuense, il suo assassino si è tolto la vita in carcere

Fernando Basath Chandana Koralagamage, l'uomo di 49 anni che sabato pomeriggio in via Leonardo Greppi, al Portuense, ha ucciso l'ex compagna 41enne Perera Priyadarshanie Donashantini Liyanage Badda che lo aveva lasciato da una settimana, è morto. Il suo corpo è stato trovato privo di vita nella sua cella nel carcere di Frosinone martedì mattina.

L'uomo, arrestato per omicidio volontario dagli agenti del commissariato San Paolo, aveva trascorso due giorni nelle camere di sicurezza della polizia a Roma, prima di essere trasferito nell'istituto ciociaro visto che nella Capitale non c'era disponibilità.

Secondo quanto si apprende la procura di Frosinone ha aperto un'inchiesta sul suicidio. Sarà ora l'autopsia a stabilire alcuni dettagli della vicenda. Dai primi riscontri sembrerebbe che Fernando Basath Chandana Koralagamage si sia impiccato con il lenzuolo del suo letto.

Sabato scorso il 49enne, armato di coltello, aveva assassinato la ex prima di essere immobilizzato da un carabiniere fuori servizio, Gianluca Coppa. Per la vittima, badante di 41 anni, non c'era stato nulla da fare. L’assassino si era accanito su di lei con una decina di fendenti con un coltello da cucina, le aveva gridato: "Ti amo, torna con me". I due, entrambi dello Sri Lanka, non erano sposati.

Fernando Basath Chandana Koralagamage non accettava che la compagna con la quale avevano vissuto per anni in un appartamento al Trullo fosse andata via di casa. Una nuova vita, magari un nuovo lavoro, questo quello che sperava di poter costruire. Una speranza durata una settimana, tanto era passato da quando lei era andata via. Oggi alla tragedia di sabato, si è aggiunto un nuovo dramma con la morte del 49enne.