Padre e figlio escono in bicicletta e si perdono sui monti

Disavventura a lieto fine per padre e figlio dispersi sul Monte Livata. I vigili del fuoco e i carabinieri di Roma sono intervenuti intorno alle 21 di ieri a Subiaco, per cercarli dopo che si erano persi durante una escursione in bicicletta si erano persi. Arrivati sul posto, con l'aiuto dei carabinieri, hanno iniziato le ricerche e grazie alla localizzazione dei cellulari è stata individuata la posizione due, salvati e affidati alle cure del 118 per un controllo.