Si infortuna dopo una caduta sul sentiero, recuperato in elicottero dal Soccorso Alpino

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Lazio è intervenuto nel pomeriggio di giovedì nel territorio del comune di Subiaco per recuperare un escursionista infortunatosi sul sentiero.

L'uomo, del 1962 e originario di Roma, era impegnato con altri tre amici in un'escursione sulla rupe di Morra Ferogna quando, durante la discesa, è inciampato e precipitato per alcuni metri procurandosi traumi in diverse parti del corpo.

Sul posto è giunta l'eliambulanza del 118 della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino che ha sbarcato sul luogo dell'incidente il team sanitario. L'infortunato, dopo essere stato stabilizzato e posizionato sulla barella, è stato caricato a bordo dell'elicottero tramite verricello ed elitrasportato all'ospedale San Camillo di Roma