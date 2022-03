Su un motorino passa per l'area pedonale di piazza del Popolo e prende a calci gli agenti

A bordo di uno scooter rubato ha percorso la zona pedonale di piazza del popoli, poi ha preso a calci gli agenti. È quanto successo ieri mattina, quando un 32enne di nazionalità nigeriana, è stato bloccato da una pattuglia del I gruppo della polizia locale e arrestato.

Dopo un primo tentativo di fuga, gli agenti sono riusciti a fermarlo, l'uomo ha iniziato a prendere a calci l'auto di servizio ed i vigili, in preda ad uno scatto d'ira violenta. Il 32enne è stato quindi tratto in arresto con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, nonché per furto e ricettazione, visto che il mezzo su cui viaggiava era stato rubato.

Nei suoi confronti si è proceduto anche, perché recidivo, per guida senza patente. Gli agenti, terminate le procedure, hanno provveduto a restituire il motoveicolo al legittimo proprietario, che aveva sporto regolare denuncia di furto il giorno prima del ritrovamento.