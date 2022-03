Studentessa violentata a Trastevere, la vittima lo riconosce sui social

L'ha ingannata con una scusa, quella che l'avrebbe riaccompagnata nel suo appartamento. Invece l'ha portata in un vicolo e qui l'ha violentata. Un rapporto sessuale non voluto confermato anche dal referto medico dell'ospedale Fatebenefratelli di Roma. Un incubo, che ha visto vittima una 20enne americana a Roma per studio.

La giovane, nonostante lo choc e le ferite riportate, ha avuto il coraggio di denunciare il tutto agli agenti del commissariato di Trastevere e da lì sono partite le indagini. La violenza sessuale, come confermato alla questura, è avvenuta la notte del 5 febbraio. Da quel giorno le indagini sono proseguite a tutto campo. La svolta quando la studentessa ha riconosciuto il suo aguzzino su Instagram.

Sui social, infatti, il ragazzo ha postato svariate volte le foto delle serate nelle discoteche di Trastevere. Così venerdì sera, la ragazza ha indicato ai poliziotti il sospetto stupratore, un gambiano con il permesso di soggiorno scaduto. Tecnicamente, un senza fissa dimora. A quel punto gli agenti del commissariato Trastevere hanno provveduto al fermo di polizia giudiziaria dell'uomo, ora accusato di violenza sessuale.

La sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. La dinamica dell'abuso avvenuto a febbraio, solleva anche un paio di dubbi. Il primo, non di poco conto, è che il gambiano possa aver utilizzato la droga dello stupro per stordire la sua "preda" prima di abusare di lei. L'altra è la modalità. Anche in questo caso la vittima è una studentessa americana, rimasta sola dopo una serata in discoteca con gli amici. A ottobre scorso, infatti, a Trastevere successe un episodio simile. Chi indaga dovrà capire se i due episodi sono correlati o meno.